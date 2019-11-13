Ateş: Faiz indirimi için halen alan var

13 Kasım 2019

DÜNYA ONLİNE

DenizBank ile e-ticaret platformu Hepsiburada online alışverişte yeni bir iş birliğine imza attı. Söz konusu anlaşmanın detayları, DenizBank Genel Müdürlüğü’nde, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, BDDK'nın bazı yetkilerinin Merkez Bankası'na (MB) aktarılması ve MB'nin ödemeler alanında yetkili otorite olması konusunda şunları söyledi; "Bu karar bir devlet tasarrufudur. Ödeme şirketlerine lisans vermek doğru mu? Yüzde 100 doğru. Bu şimdiye kadar BDDK’da idi. Merkez Bankamız böyle bir işi üstlenmiş durumda. Tamamen bir iş bölümünden ibaret olarak düşünüyorum. Merkez Bankası'na geçmesiyle birlikte işin verimini artıracak, daha fazla kaynağın oraya sarfedilmesini, lisans sürelerinin kısalmasını sağlayacak ise çok lehte bir olay."

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği yüklü faiz indirimleri konusuna da değinen Ateş, "Ben Merkez Bankası 9 puan düşürür dedim, 10 puan düşürdü. Dünyada da faiz düşüyor, bunu unutmamak lazım. Ben faiz indirimi için bir miktar daha alan olduğunu düşünüyorum. Dünyaya baktığımızda, gelişmiş ülkelerde eksi faiz söz konusu ve o nedenle gelişmekte olan ülkere ciddi bir para para akışı var. Politik açısından bakarsak, bizim için seçim dönemleri bitti. Bu gelişmeyi eopolitik taraf da takip ederse biz bu trendden yararlanıp yeterince sermaye çekip büyüme için eksik kalan finansmanı temin edebiliriz" dedi.

"Enflasyonda tek hane akıl dışı değil"

Enflasyonun baz etkisinde zirve seviyelerin görüldüğünü ifade eden Hakan Ateş, "Türkiye'nin asıl meselesi, üreten, büyüyen, dolayısıyla istihdam yaratan, ama aynı zamanda da enflasyonu yükseltmeyen ülke olmayı başarmak. Bu bir iş modelinin değişimidir. Benim inancım o ki, 2020 sene sonunda çift hanelerden tek haneye inilmesi akıl dışı değil. Bunu, ekonomiyi de durgunluğa sevk etmeden başarmak lazım. Türkiye'nin çok ilginç bir dinamiği var, ilginç bir insan kaynağı var ve insanlar ayağa kalkıp işlerine güçlerine devam ediyorlar. Yabancıların çok anlayamadığı ortamlarda insanımız üretiyor ve tüketiyor. Kısacası, Türkiye'nin tek haneyi bir an önce yakalaması lazım. Çünkü, bugün itibariyle baktığınızda dünyada enflasyon çok düşüyor. Büyüme de düşük. Bu da enflasyonun düşmesine yardım ediyor, ama bu istenen beklenen bir şey değil, çünkü işsizlik de çok artıyor." şeklinde konuştu.

Hepsiburada müşterinerine online kredi verecek





Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç olduğunda şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden anında online kredi imkanından faydalanabilecek.



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank olarak bankacılıktaki birikimlerini, insan ile teknoloji arasında köprü kurmak için kullandıklarını belirterek, "Kendimize 'Yarının müşterisi ne ister' diye soruyor, teknolojinin artan imkanlarını günlük yaşamın parçası haline getirerek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyor, tüm Türkiye sathında ve bölgesinde lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile alışveriş deneyimini daha rahat hale getiriyoruz." yorumunu yaptı.



Ateş, Hepsiburada’dan yapılacak alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkesin, şubeye gitmeden, ek masraf ödemeden, ihtiyacın oluştuğu anda kredi imkanından faydalanabileceğini vurgulayarak, "Bir kez daha insanlarımızı zahmetten kurtaracak, sektöre güç kazandıracak bir yeniliğin altına imzamızı atmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.