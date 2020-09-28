Atılan adımlara rağmen dolar neden yükseliyor?

28 Eylül 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışıyla başlayan piyasalarda normalleşme adımlarına rağmen Türk Lirası'ndaki değer kaybı bir türlü durdurulamıyor. Perşembe günü faiz artışı, cuma günü swap limitlerinin esnetilmesi ve bugün gelen Aktif Rasyo indirimleri de çare olmazken dola ve euro, TL karşısında yeniden zirveyi gördü.



Yeni haftanın ilk saatlerinde illikit piyasada kısa süreliğine de dolar/TL 7,85; euro/TL ise 9,12'nin üzerine çıkarak hareketli geçeceğinin ilk sinyalini vermişti. Piyasaların açılmasıyla birlikte sabah saatlerin 7,66'lardaki dolar/TL kademeli bir şekilde yükselişe geçti ve günün daha ilk yarısında 7,77'yi gördü. Euro/TL de sabah 8,90'lardayken yarım günde 15 kuruşluk artışla 9,05'e geldi.

Repo ihalesi açılmadı, piyasa likidite penceresine yönlendiriliyor

Merkez Bankası ve BDDK başta olmak üzere ekonomi yönetimi Türk Lirası'ndaki değer kaybını sınırlamak için aldığı önlemlere ek olarak bugün repo ihalesi de açılmadı. İhale açmayan TCMB, piyasayı gecelik likidite penceresine yönlendirerek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükseltmeyi hedefliyor.

Ürkün: Ermenistan-Azerbaycan gelişmeleri hamlelerin etkisini zayıflattı

Haftanın başlangıcında piyasalarda yaşana hareketliliği değerlendiren Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN, DÜNYA'ya gönderdiği bilgi notunda, normalleşme adımları atılmış olsa da Azerbaycan-Ermenistan gelişmelerinin bu adımların etkisini zayıflattığını dile getiriyor. Kuzey Suriye ardından Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimde bir miktar yumuşama sağlanmış olsa da bu son gelişmenin Türk Lirası üzerinde negatif etkisinin gözlendiğini aktaran ÜRKÜN, repo ihalesi açılmamasıyla piyasaların 10,25 yerine piyasayı geç likidite penceresinden fonlamayı tercih ettiğini belirtti.

KURU: Dolar/TL 7,50'nin altında kalmadıkça...

Döviz kurlarındaki düşmeyen tansiyonu değerlendiren Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner KURU, TCMB'nin politika faizini 8,25'den 10,25'e çıkarması önemli bir mesaj olduğunu ancak hali hazırda AOFM'nin bu seviyenin üzerinde seyrediyor olması piyasadaki algıyı bozamadığına işaret etti. Dolardaki yükselişe neden olan bir diğer önemli etki olarak ise Azerbaycan-Ermenistan hattından gelen haber akışı ve bunun yarattığı belirsiz ortam olduğunu belirten Kuru, "TL varlıklar üzerinde kısmi baskılayıcı etkisi olarak görünüyor.

Teknik olarak temmuz ayı sonunda 6,85'den başlayan yükselen formasyonu içindeyiz, bu formasyonda normal fiyatlanma aralığı 7,50 - 7,75 olarak görünüyor. 7,50'nin altında kalıcılık sağlanmadıkça piyasa algısının yukarı yönlü olmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

'5'er 5'er gidilecekse normalleşme epey zaman alacak'

Dünya Gazetesi yazarı Fatih ÖZATAY, BDDK'nın aktif rasyoyu 1.5 ay önce yüzde 95'e, şimdi de yüzde 90'a indirdiğini hatırlatarak, "Beşer beşer gidilecekse normale dönmek bayağı bir zaman alacak. Normali geciktirmeye ne gerek var? Aktif rasyosunun tümden kaldırılması gerekiyor" görüşünü paylaştı.