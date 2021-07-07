ATM'ler hizmet vermeye başladı

Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

'Kademeli olarak sistemler devreye alınacak'

Banka, daha önce yeptığı açıklamada, sistemlerin önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye alınacağını duyurmuştu.

Açıklamada, teknoloji iş ortakları ile sorunun giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtilirken, "Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan banka bu sabah yaptığı başka bir açıklamasında, kredi ve kredi kartı ödemelerini bir gün faizsiz olarak ötelediklerini duyurmuştu.

Açıklamada siber saldırı iddialarını reddedilmiş, kesintilerin banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı ifade edilmişti.