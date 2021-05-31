ATP Bilgisayar, halka arz sonuçlarını açıkladı

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. halka arzına 37 bin 168 yurt içi bireysel yatırımcı talebi geldi. Halka arza aracılık yapan İş Yatırım Menkul Değerler'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep

Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen ATP Ticari Bilgisayar halka arzı sonuçlandı.

Halka arz sonucunda 24,00 TL’den sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 7,5 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Buna göre halka arz büyüklüğü 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza 37 bin 168 yurt içi bireysel, 75 yurt içi kurumsal ve bir yurt dışı kurumsal talep gelirken, dağıtım 37 bin 168 yurt içi bireysel, 64 yurt içi kurumsal ve 1 yurt dışı kurumsala yapıldı.

Halka arz edilen payların yüzde 64,48'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 34,63'ü yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 0,89'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya verildi. Halka arz planlamasında yabancı yatırımcılara satış yüzde 10 olarak planlanıyordu.