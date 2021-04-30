ATP halka arz için SPK'ya başvurdu

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATP) paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

SPK’ya sunulan taslak izahname ATP ve halka arzda konsorsiyum liderleri olarak görev alan İş Yatırım ve Ata Yatırım’ın web sitesinde yayınlandı.

Kurumsal yazılım ve teknoloji çözümleri sunan ATP; Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markaları ile üç alanda faaliyet gösteriyor.