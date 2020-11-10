Avod, bakır madeninin satışı için Koç Holding'le masada

10 Kasım 2020

Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri bakır madeninin satışı için Koç Holding'le masaya oturdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurarak şu bilgilere yer verdi:

"Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalamış olduğu bilgisi, 20.10.2020 tarihinde, KAP açıklaması ile duyuru yapılmıştır. Bakır madeni sahasında ortaklık veya satın alma olanaklarını görüşmek üzere, Koç Holding iştiraki Demir Export A.Ş. şirketi ile gizlilik sözleşmesi imzalanmış olduğu bilgisini sunarız."

Şirket satışa konu olan maden için mayıs ayında devlet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda bakır rezervinin 8.5 milyon tona ulaştığını açıklamıştı. Rezervin 2.7 milyon ton düzeyinde olduğu biliniyordu.

Koç Holding'in iştiraki Demir Export, kurulduğu 1957 yılından bu yana ürettiği demir cevherinin yanı sıra baz metallerden çinko, kurşun, gümüş, bakır cevheri ve altın konsantreleri de yer alıyor.