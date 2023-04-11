Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisanda eksi 8,7’ye yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda kışın enerji darboğazlarının olmamasının ardından artarak beklentilerin üstünde kaldı

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Nisan'da 2,4 puanlık artışla eksi 8,7’ye yükseldi

Buna göre, martta eksi 11,1 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,4 puanlık artışla eksi 8,7’ye yükseldi. 13 ayın en yüksek seviyesine yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 9,9'a yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 13 puanda sabit kaldı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 9,3 puandan eksi 4,3 puana çıkarak, art arda yükselişini altıncı aya taşıdı.

Sentix açıklamasında, “Hiç şüphe yok ki Avro bölgesi ekonomisi kış aylarını pek çok kişinin sonbaharda korktuğundan daha iyi atlattı.” denilerek, ıIlıman geçen kışın ve enerji tasarrufunun kıtada enerji darboğazının önlenmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Nisan’da 1.300 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.