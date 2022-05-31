Avrupa Bankacılık Federasyonu İstanbul'da bir araya geldi

Avrupa Bankacılık Federasyonu Ortaklar Yıllık Toplantısı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) evsahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.

Toplantının açılışını İcra Komitesi Başkanı Christian Ossig yaptı. Katılımcılara TBB temsilcileri tarafından Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin bilgi sunuldu. Toplantı süresince sürdürülebilirlik, Basel III/IV, finansal okuryazarlık, savaşın ekonomilere etkisi ve ülkelerdeki iyi bankacılık uygulamaları gibi bir çok başlıkta sunumlar yapılarak, katılımcıların değerlendirmeleri alındı.

Avrupa Bankacılık Federasyonu'nun Avrupa ülkelerinden 32 ulusal Bankalar Birliği’nin üyesi bulunuyor. Bu birlikler nezdinde 3.500 banka temsil ediliyor.