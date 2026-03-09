Avrupa bankalarından beklentilerin üzerinde performans

Avrupa bankaları, 2025'in son çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklayarak bilanço sezonunda öne çıktı. Bloomberg News'te yer alan habere göre, ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerdeki artış ve maliyet yönetimindeki disiplin, bankaların performansını destekledi. Tüketici talebindeki zayıflık ve ticaret tarifelerinin gölgesinde geçen dönemde bankacılık sektörü pozitif ayrıştı.

Finans endeksi tahminleri ikiye katladı

MSCI Europe Financials endeksi, hisse başına kârda yüzde 18'lik artış kaydederek beklentilerin yaklaşık iki katı büyüme gösterdi. Avrupa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas, UniCredit ve Barclays, kârlılık ve getiri beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Bloomberg Intelligence analistleri, gelirlerdeki güçlü seyrin ve kredi portföylerindeki sağlam yapının bankacılık sektöründe kârlılık döngüsünü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Genel MSCI Europe endeksi de piyasa beklentilerini aşmasına karşın yüzde 4,7'lik büyüme performansıyla önceki çeyreğin gerisinde kaldı ve son bir yılın en düşük sürpriz oranını kaydetti.

Sanayi ve teknoloji yatırımları destek sağladı

Bankacılık sektörü bilanço döneminin en güçlü sürpriz kaynağı olurken, savunma ve yapay zeka yatırımlarından fayda sağlayan sermaye malları şirketleri ikinci sırada yer aldı.

Safran, sivil ve askeri havacılık talebindeki artışın katkısıyla hedeflerini yükseltirken, Siemens Energy ve Schneider Electric veri merkezi yatırımlarındaki büyümeden olumlu etkilendi.

Buna karşılık Rio Tinto demir cevheri fiyatlarındaki gerilemeden, BASF ise Avrupa'daki arz-talep dengesizliğinden olumsuz etkilendi. Taşımacılık sektöründe Maersk maliyet azaltıcı önlemler alırken, Ryanair jeopolitik riskler nedeniyle temkinli bir görünüm sundu.

Tüketici ve enerji sektörlerinde baskı

Tüketici harcamalarına dayalı şirketler yüzde 15'lik kâr düşüşüyle en zayıf performansı sergiledi. Enerji şirketleri de düşük seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle baskı altında kaldı.

Ancak 2026'nın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatları ve navlun ücretlerinde yükselişe yol açması halinde sektörel görünümün değişebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun bankacılık sektörüne avantaj sağlarken diğer sektörlerde belirsizlikleri artırabileceği belirtiliyor.

Bankalar için iyimser görünüm

Analistler bankacılık sektörü için görece olumlu bir tablo çizerken, genel piyasa endeksleri için temkinli değerlendirmelerde bulunuyor.

Orta Doğu pazarına yüksek maruziyeti bulunan HSBC ve Standard Chartered'ın, güçlü kredi portföyleri sayesinde olası riskleri yönetebilecek konumda olduğu ifade ediliyor.