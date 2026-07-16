Avrupa şirketlerinin kârı petrolden geldi, yapay zekâ farkı açtı

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Avrupa’nın önde gelen şirketleri, üç yılı aşkın sürenin en güçlü bilanço dönemine hazırlanıyor. Ancak kâr artışının önemli bölümünün enerji şirketlerinden gelmesi, bölgenin temel büyüme gücüne ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmıyor.

LSEG I/B/E/S tahminlerine göre Avrupa’nın büyük şirketlerinde ikinci çeyrek kârları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 15,3 artacak. Beklenti gerçekleşirse 2022’nin son çeyreğinden bu yana en yüksek kâr büyümesi kaydedilecek.

Enerji kârı büyümeyi taşıyor

Petrol fiyatlarında İran savaşı nedeniyle yaşanan yükseliş, Avrupa’daki enerji şirketlerinin gelirlerini ve kârlarını destekledi. Enerji sektörünün katkısı, bölge genelindeki bilanço görünümünü belirgin biçimde yukarı çekti.

Enerji şirketleri hesaplamadan çıkarıldığında STOXX 600 kapsamındaki şirketlerin kâr artışı yüzde 6’ya geriliyor. Oran, manşet verinin altında daha sınırlı bir kurumsal büyüme bulunduğunu gösteriyor.

Avrupa ekonomilerindeki düşük büyüme, zayıf tüketici talebi ve Çin pazarındaki yavaşlama da şirketlerin satış görünümü üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Özellikle otomotiv ve tüketim sektörleri, yüksek enerji maliyetleri ile Çin’deki talep kaybını aynı anda yönetmeye çalışıyor.

ABD ile fark açılıyor

ABD’de büyük şirketlerin ikinci çeyrek kârlarının ortalama yüzde 23,7 artması bekleniyor. Enerji dışarıda bırakıldığında ABD şirketlerindeki büyüme yüzde 19,6 seviyesinde kalırken Avrupa’daki oran yüzde 6’ya iniyor.

İki pazar arasındaki farkın merkezinde yapay zekâ yatırımları bulunuyor. ABD’de büyük teknoloji şirketleri, bulut bilişim sağlayıcıları, veri merkezi işletmecileri ve gelişmiş çip üreticileri kâr büyümesini hızlandırıyor.

Avrupa ise ABD ile aynı ölçekte bellek çipi üreticilerine ve büyük bulut bilişim şirketlerine sahip değil. Bölgedeki teknoloji ağırlığının daha düşük olması, yapay zekâ kaynaklı gelir artışının şirket bilançolarına daha sınırlı yansımasına yol açıyor.

Avrupa sanayi şirketleri yine de veri merkezleri, elektrik altyapısı, soğutma sistemleri ve yarı iletken ekipmanları üzerinden yapay zekâ yatırımlarından pay alıyor. Bu katkı henüz ABD’deki büyük teknoloji şirketlerinin yarattığı büyüklüğe ulaşmış değil.

ASML ilk sinyali verdi

Avrupa’nın en değerli teknoloji şirketlerinden ASML, bilanço sezonu öncesinde yapay zekâ talebine ilişkin güçlü bir sinyal verdi. Şirket, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından 2026 yılı satış tahminini yükseltti.

ASML, tam yıl gelir beklentisini 43 milyar Euro ile 45 milyar Euro aralığına çıkardı. Şirket daha önce 36 milyar Euro ile 40 milyar Euro arasında gelir öngörüyordu.

İkinci çeyrek geliri 9,33 milyar Euro ile 8,80 milyar Euro seviyesindeki piyasa beklentisini geçti. Net kâr 2,92 milyar Euro olurken analist tahmini 2,62 milyar Euro düzeyindeydi.

Şirketin yapay zekâ çiplerinin üretiminde kullanılan litografi makinelerine yönelik kapasitesini 2027 ve 2028 yıllarında yaklaşık yüzde 30 artırmayı planlaması, Avrupa sanayisinin yapay zekâ yatırımlarından yararlanabileceği alanları gösterdi.

Gözler 2027 tahminlerinde

İkinci çeyrek bilanço tahminlerinin önemli ölçüde hisse fiyatlarına yansıması nedeniyle yatırımcıların yalnızca açıklanan kâr rakamlarına odaklanması beklenmiyor. Şirketlerin siparişler, talep koşulları, maliyetler ve 2027 yılına ilişkin beklentileri daha belirleyici olacak.

Avrupa bilanço sezonu gelecek hafta hız kazanacak. İlaç üreticisi Novartis, İtalyan banka UniCredit, yazılım şirketi SAP ve otomotiv üreticisi Volkswagen finansal sonuçlarını açıklayacak.

Novartis’in ilaç satışları, UniCredit’in kredi büyümesi ve faiz gelirleri, SAP’nin bulut yazılım talebi, Volkswagen’in ise Çin’deki satışları yakından izlenecek. Şirketlerin açıklamaları, enerji dışındaki sektörlerde büyümenin ne ölçüde sürdürülebildiğini gösterecek.

Piyasaların ana sorusu, enerji şirketlerinin sağladığı geçici kâr desteğinin daha geniş bir büyümeye dönüşüp dönüşmeyeceği olacak. Yapay zekâ yatırımlarının Avrupa sanayisine yayılma hızı ve şirketlerin 2027 tahminleri, ABD ile oluşan kâr farkının kapanıp kapanmayacağını belirleyecek.