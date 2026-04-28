Avrupa borsaları küçük çaplı düşüşlerle açıldı

Avrupa borsaları Salı günü yatırımcıların merkez bankası toplantıları ve şirket bilançolarıyla dolu bir haftaya hazırlanmasıyla güne satıcılı bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar ayrıca ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerde yaşanan tıkanıklığı fiyatladı.

ABD'li yetkililer Trump'ın İran tarafından sunulan son tekliften memnun olmadığını belirtti. İran'ın önerisi iki aydır süren savaş sona erene ve deniz taşımacılığı ihtilafları çözülene kadar nükleer program tartışmalarını ertelemeyi öngörüyordu.

Avrupa borsaları güne temkinli başladı

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi şu sıaralarda %0,3 oranında düşüşle 606,94 puandan işlem görüyor. Devam eden savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

Bu durum küresel enflasyon ve büyüme endişelerini yeniden tetikleyerek piyasalarda baskı oluşturdu. Küresel piyasalar Mart ayındaki sert satışların ardından toparlanmıştı ancak enerjiye bağımlı Avrupa borsaları savaş öncesi seviyelerin altında seyretmeye devam etti.

Şirket bilançoları piyasalarda hareketlilik yarattı

Şirket bilançolarının yoğunlaştığı dönemde enerji devi BP hisseleri %2,3 oranında yükseldi. Şirket birinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir kâr elde ettiğini açıkladı.

Öte yandan İsviçreli ilaç üreticisi Novartis hisseleri %4,5 oranında düştü. Şirket üç aylık temel işletme kârı ve satışlarının piyasa tahminlerinin altında kaldığını duyurmuştu.

Havacılık sektöründe sınırlı toparlanma görüldü

Norwegian Air Shuttle hisseleri işletme zararının beklenenden düşük gerçekleşmesiyle yaklaşık %4 oranında değer kazandı. Norveç kronunun güçlenmesi ve jet yakıtı riskinden korunma işlemleri bu tabloda etkili oldu.

Ayrıca AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ödenek fiyatlarındaki düşüş de şirketin bilançosunu destekledi. Mevcut veriler Avrupa borsaları genelinde savaşın ve yüksek maliyetlerin etkisinin bir süre daha kalıcı olabileceğine işaret ediyor.