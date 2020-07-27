Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında artan gerilimlerin etkisiyle Almanya’daki DAX 30 hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 366,55 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalarak 4.939,62 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,31’lik düşüşle 6.104,88 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybederek 20.019,96 puana geriledi.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü 12,863,66 seviyesinden kapattı.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.13 itibarıyla yüzde 0,82’lik yükselerek 1,175 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA