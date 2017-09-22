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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü Almanya dışında kazançla tamamladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artışla 383,22 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.310,64 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,08 değer kazanarak 10.305,00 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27’lik yükselişle 5.281.29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,17’lik kazançla 22.530,83 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,06’lık kayıpla 12.592,35 puana indi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,1945 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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