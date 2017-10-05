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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 artışla 391,03 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.507,99 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,30 çıkarak 5.379,21 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 22.566,03 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,51 yükselerek 10.214,70 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,02’lik kayıpla 12.968,05 puan seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,48'lik düşüşle 1,1703 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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