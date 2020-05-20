ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

Avrupa borsaları artıda kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları artıda kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 artışla 342,82 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 6.067,16 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 11.223,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87'lik artışla 4.496,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05'lik yükselişle 17.213,11 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1,097 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap