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  • Avrupa borsaları "aşı iyimserliğiyle" yükselişle kapandı

Avrupa borsaları "aşı iyimserliğiyle" yükselişle kapandı

Avrupa borsaları teknoloji sektörünün tetiklemesiyle geçen haftanın son 2 işlem günündeki sert düşüşünün ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları aşı iyimserliğiyle yükselişle kapandı
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Borsaların yükselmesinde koronavirüs tedavisine ilişkin olumlu haber akışı etkili oldu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,67 artışla 367,97 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,39 artarak 5.937,4 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01 değer kazanarak 13.100,28 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79'luk artışla 5.053,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79'luk yükselişle 19.738,01 puana ulaştı.

Fransa’nın Sanofi ilaç şirketi, cumartesi günü İngiltere merkezli GlaxoSmithKline ile ortak geliştirdiği COVID-19 aşısını Avrupa'da 10 avronun altında satılacağını ve aralık ayında aşılamanın başlayacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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