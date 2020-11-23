Avrupa borsaları aşı umutlarıyla yükseldi

Avrupa borsaları, vaka sayılarındaki artış kısa dönemli görünümü belirsiz yapsa da koronavirüs aşısına dair olumlu haberlerin daha hızlı ekonomik iyileşme umutlarını artırmasıyla yükseldi.

AstraZeneca, Oxford Üniersitesi ile geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olabileceğini açıkladı. Ancak hisseleri yüzde 1 geriledi.

Avrupa'nın en büyük 600 şirketinin yer aldığı STOXX 600 yüzde 0.5 artarak Şubat sonundan beri en yüksek seviyesini gördü. Enerji ve banka endeksleri kazanımlara öncülik etti.

Gösterge niteliğindeki STOXX 600, COVID-19 aşı gelişmelerinin ardından geçen haftayla beraber üç hafta üst üste haftalık kazanım elde etti.

FTSE 100 endeksi yüzde 0.5 yükselirken, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0.9 yükseldi.

İspanya'nın IBEX endeksi yüzde 0.7, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0.4 artış kaydetti.