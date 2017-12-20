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Avrupa borsaları azalışla kapandı

Avrupa borsaları günü kayıpla kapattı.

Avrupa borsaları azalışla kapandı
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Avrupa borsaları kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 azalışla 388,37 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,11’lik kayıpla 13.069,17 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 7.525,22 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 10.207,70 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,74 azalarak 22.109,65 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,56 kayıpla 5.352,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.12 itibarıyla yüzde 0,32'lik artışla 1,1877 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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