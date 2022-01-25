Avrupa borsaları bilançoların desteği ile yükselişte

Avrupa hisse piyasaları dün Haziran 2020'den bu yana görülen en büyük satışların gerçekleşmesinin ardından, Ericsson ve Logitech gibi şirketlerden iyimser bilançoların gelmesiyle bugün toparlandı.

Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya ilişkin agresif hamleleri ve Ukrayna ile Rusya arasında askeri çatışma gerçekleşebileceği ihtimaline ilişkin endişeler nedeniyle dün Wall Street'te sert satış ve hareketli bir seans görülmüştü.

ABD vadeli işlemleri ve Asya borsaları gerilerken, Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi önceki seansta yüzde 3.8 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0.9 yükseldi.

Bilgisayar aksesuarı üreticisi Logitech International , mevcut mali yıl için kazanç tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 8.3 yükselirken, saat üreticisi Swatch Group, bu yıl satışlarda çift haneli büyüme öngörmesinin ardından yüzde 2.7 yükseldi.

Ericsson, daha fazla ülkenin 5G'yi kullanıma sunmasıyla telekom ekipmanları satışlarında görülen artışın yardımıyla dördüncü çeyrekteki ana kazancının piyasa tahminlerinin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 5.8 yükseldi.

Skandallar ile uğraşan Credit Suisse, yeni adli masraflar ile ticaret ve varlık yönetimi birimlerinde işlerin yavaşlamasına işaret ederek dördüncü çeyrekte net zarar bildirebileceği uyarısında bulunmasının ardından yüzde 0.3 geriledi.