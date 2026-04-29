Avrupa borsaları bilançoların etkisiyle yükselişe geçti

Avrupa borsaları, üç günlük düşüş serisinin ardından Çarşamba günü şirketlerin açıkladığı bilançolara odaklanarak güne artıda başladı. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesine rağmen kurumsal kârlılıkları ve bankacılık sektöründeki pozitif verileri yakından takip ediyor.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi sabah saatlerinde %0,2 değer kazanarak 607,54 puana ulaştı. Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde ralli yapan küresel rakiplerinin aksine, savaş öncesi seviyelerin hala %5 altında işlem görüyor.

Avrupa borsaları küresel rakiplerinin gerisinde seyrediyor

ABD ve küresel piyasalar, yapay zeka odaklı alımların etkisiyle daha önce hızlı bir toparlanma kaydetmişti. Ancak Avrupa endeksleri, bölgesel riskler ve ekonomik verilerin etkisiyle bu ivmeyi yakalamakta zorlanmıştı.

Trump, Tahran yönetiminin savaşı bitirmeye yönelik son teklifinden memnun kalmadığını belirtti. Wall Street Journal, Trump'ın danışmanlarına İran limanlarına yönelik genişletilmiş bir abluka hazırlığı yapılması talimatını vermişti.

Adidas ve UBS bilançolarıyla yatırımcının güvenini tazeledi

Alman spor giyim devi Adidas, beklentileri aşan ilk çeyrek faaliyet kârı rakamlarını paylaştıktan sonra %8,2 yükseldi. Şirketin güçlü performansı, perakende sektöründeki genel havayı olumlu yönde etkiledi.

İsviçre bankası UBS, piyasalardaki dalgalanmaya rağmen tahminlerin üzerinde net kâr elde ettiğini duyurdu. Bankanın hisseleri, Orta Doğu'daki savaşa rağmen gelen bu başarının ardından %5 oranında değer kazandı.

Finans ve içki sektöründe karışık bir tablo oluştu

Deutsche Bank, CEO Christian Sewing dönemindeki en yüksek kâr rakamına ulaştığını açıkladı. Banka ayrıca 2026 yılı yatırım bankacılığı gelir öngörüsünü yukarı çekti ancak hisseleri %2,8 geriledi.

Fransız Pernod Ricard, Jack Daniel's'ın sahibi Brown-Forman ile yürüttüğü birleşme görüşmelerini sonlandırma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte şirketin hisseleri sınırlı bir düşüş sergiledi.

Bilançolardaki genel pozitif hava, jeopolitik belirsizliklerin yarattığı baskıyı bir miktar hafifletti. Avrupa borsaları önümüzdeki süreçte hem şirket performanslarını hem de küresel siyasi gelişmeleri fiyatlamaya devam edecek.