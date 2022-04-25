Avrupa borsaları bir ayın dip seviyesine geriledi

Avrupa hisse piyasaları, Çin'deki tecrit uygulamaları nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve ABD'de faizlerin öngörülenden daha hızlı artırılacağı kaygılarının Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zafere gölge düşürmesiyle yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi .STOXX yüzde 1.5 düşerek Mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi .FTSE yüzde 1.9, Almanya'nın DAX endeksi .GDAXI ise yüzde 1.2 geriledi.

Madencilik ve enerji gibi Çin ile bağlantılı olan sektörler ve lüks ürün hisseleri, uygulamaya alınan kısıtlamaların ardından Beijing'de de Shanghai'ya benzer şekilde tecrit ilan edilebileceği yönünde kaygılarla Avrupa'da kayıplara öncülük etti.

Madencilik hisseleri .SXPP, başlıca tüketicilerden olan Çin'de talebin azalması nedeniyle metal fiyatlarının düşmesinin ardından yüzde 5.8 gerileyerek bir ayın dip seviyesini gördü.

Enerji hisseleri .SXEP ise yüzde 3.3 geriledi.

Fransa'nın CAC 40 endeksi .FCHI Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerini aşırı sağ rakibi Marine Le Pen karşısında önemli bir fark ile kazanmasına rağmen yatırımcıların riskten kaçınmasıyla yüzde 1.6 geriledi.