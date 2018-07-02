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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 gerileyerek 376,75 puana düştü. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 azalarak 7.547,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 düşerek 12.238,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kaybederek 5.276,76 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 21.427,20 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 9.558,30 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,66'lık düşüşle 1,1606 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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