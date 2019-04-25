Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 değer kaybederek 390,15 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 azalarak 7.434,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 düşerek 12.282,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 5.557,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 21.719,88 puana indi.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,14'lük düşüşle 1,1136 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA