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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 azalarak 355,51 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,09 değer kaybederek 12.469,2 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 4.729,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 18.698,36 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34 artarak 5.842,67 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi de TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,47'lik düşüşle 1,16 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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