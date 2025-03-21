Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,6 değer kaybıyla 549,67 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 8.646,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 8.042,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 39.035,71 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 22.891,68 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 0,323 düşüşle 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Merkez bankalarının etkisi

Avrupa'da ise tarife endişeleri sürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası da dün politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarken tarifelerden kaynaklı belirsizliklere işaret etti.

Havacılık şirketleri düşüşe geçti

İngiltere'de Londra Heathrow Havalimanı'nı da etkileyen elektrik kesintisi ve bu nedenle havalimanının gün boyunca kapalı kalmasının ardından, havacılık şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Seyahat sektörünün hisseleri yüzde 1,6 düşerken British Airways'in çatı şirketi International Airlines Group'un hisseleri yüzde 1,9 değer kaybıyla günü tamamladı.