Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin tırmanmasıyla günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 3,5 değer kaybederek 469,89 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,92 düşüşle 7.679,48 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,34 azalarak 6.863,02 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3 değer kaybederek 19.670,88 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,75 gerileyerek 32.730,57 puan oldu.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,63 artışla 1,102 seviyesinde bulunuyor.
ABD'nin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusundaki belirsizlikler artıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük tarifeyi geri çekmemesi halinde bu ülkeyi ek yüzde 50 tarife uygulamakla tehdit etmişti. Çin'in geri adım atmaması üzerine ABD'nin Çin'e yönelik tarife oranı, toplamda yüzde 104'e çıkarılmıştı.
ABD ile tırmanan ticaret geriliminin ardından Çin Maliye Bakanlığı da ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) tarafında ise AB ülkeleri, ABD'nin çelik ve alüminyumda uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.
AB Komisyonu, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi koyma kararına karşı hazırlanan tedbirleri içeren teklifin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bugün AB üyesi ülkeler, AB Komisyonunun ABD'ye karşı ticaret önlemleri uygulama teklifini destekledi." ifadesi yer aldı.
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsünün bugün açıklanan "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin 2025 ilk çeyrek sonuçlarına göre ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası nedeniyle gelecek yıllarda daha yüksek küresel enflasyon bekliyor.
İngiltere Merkez Bankası da ABD tarifelerinin küresel ekonomik büyümeyi zayıflatabileceği ve enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırabileceği uyarısında bulundu.