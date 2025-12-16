Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 değer kaybederek 579.8 puan oldu.

Savunma şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,79 geriledi. Otomotiv ve yedek parçalar endeksi yüzde 0,36 ve banka hisseleri ortalama yüzde 0,22 ve petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 1,92 düşüş gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 9,684., Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 8,106.16, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 43,990.48 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,63 düşüşle 24,076,87 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,20 artarak 1.178 seviyesinden işlem gördü.

Dün güçlü bir performans sergileyen ve bu sabah istikrarlı bir açılış yapan Avrupa borsaları, öğleden sonra ABD piyasalarının öncülüğünde düşüşe geçti.

ABD piyasaları, karışık istihdam verilerinin ardından öğleden sonra neredeyse değişmeden açıldı, ardından ise istikrarlı bir düşüş kaydetti.

Bu arada, ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olurken, bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının eylül ayında yıllık GSYH büyüme tahminini yüzde 1,2'ye yükselttikten sonra 18 Aralık Perşembe günü büyüme tahminlerini tekrar yükseltebileceğini söyledi.

Bu hafta, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Riksbank ve Norges Bank da 2025 yılı için son para politikası kararlarını açıklayacak.

Savunma ve inşaat sektörü hisseleri

Ukrayna'da barış konusunda ilerlemelerin sürmesi nedeniyle, Avrupa savunma hisseleri iki gün art arda düşüş kaydetti. Stoxx 600 Havacılık ve Savunma Endeksi günü yüzde 1,79 düşüşle kapattı. Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 4,43 değer kaybetti. İsveçli Saab hisseleri yüzde 3,6, Renk hisseleri de yüzde 3,54 düşüş gösterdi.

Avrupa inşaat ve yapı malzemeleri sektörü hisseleri, Ukrayna için barış planı umutlarından yararlandı. Özellikle inşaat sektörü, Ukrayna'daki yeniden yapılanmanın en büyük yararlanıcısı olarak görülürken, Alman inşaat malzemeleri üreticisi Heidelberg Materials'ın hisseleri yüzde 0,36 arttı.