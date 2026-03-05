Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,29 değer kaybıyla 604,83 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 azalarak 10.413,94, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 gerileyerek 44.608,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 düşerek 8.045,8 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,61 değer kaybederek 23.815,75 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 21.23 itibarıyla yüzde 0,45 düşüşle 1,158 seviyesini buldu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının altıncı gününde pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yer aldı.
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki Osnabrück fabrikasında askeri araç üretmeyi değerlendirdiği bildirildi.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'da yaşanacak uzun süreli bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunarak, "İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır." açıklamasında bulundu.
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.