Avrupa borsaları düşüşle kapandı

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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 634,18 puana indi.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin borsalarında​​​​​​​ da satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 10.658,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalışla 8.090,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,14 kayıpla 51.555,19 puana düştü.

Almanya borsası kayıplarını sınırladı

Hafta başındaki sert düşüşlerin ardından petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki hafif gevşemeyle bir miktar toparlanan Almanya'da DAX 40 endeksi, günü yüzde 0,15 azalışla 25.402,28 puandan kapattı.

Günün ilk yarısında yüzde 1'i aşan kayıpla son yedi haftanın en düşük seviyesini gören endeks, Başbakan Friedrich Merz’in yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı destek paketi açıklayacağına yönelik sinyallerinin ardından kayıplarını telafi etti. Ülkede orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü MDAX endeksi ise yüzde 0,25 artarak 31.135,75 puana yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik risklerin eylül ayında borsalar üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Piyasaların tutunmakta zorlandığını belirten analistler, "Artan enerji fiyatları ve yükselen faiz oranları, hisse senetlerinin geleceğe yönelik beklentilerini birçok yönden olumsuz etkileyen bir kısır döngü oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, yüksek ham petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırma ve faizleri yukarı çekme riskinin piyasaların ana odağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Petrol fiyatları ve tahvil faizleri zirvede

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının dün gece 108 doları görmesinin ardından gün içinde kasım vadeli işlemlerde 106 dolar seviyesinde dengelendi.

Yatırımcılar, Fed’in çarşamba akşamı açıklayacağı ve para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğine işaret etmesi beklenen faiz kararına odaklandı.

Enflasyonist kaygılar ve faiz artışı beklentileriyle 10 yıllık ABD tahvil faizleri, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 psikolojik sınırını aşıp yüzde 5,04'e yükselerek son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzer şekilde Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizler​​​​​​​i de yüzde 3,025 ile son 30 yılın zirvesini gördü.

Savunma ve çelik hisseleri yükseldi

Yapay zeka ve çip sektörlerindeki büyüme hızının yavaşlayabileceğine dair endişeler Asya piyasalarının ardından Avrupa'da da teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

ABD’deki tedarik zinciri sorunları ve Japonya’nın savunma harcamalarını artıracağına yönelik haberlerin ardından savunma sanayisi hisseleri değer kazandı.

DAX endeksinde Rheinmetall hisseleri yüzde 3,2, TKMS hisseleri ise yüzde 2,2 yükseldi.

Çinli üreticilerin üretim kısıntısına gideceğine yönelik haberlerle çelik sektörü hisselerinde de artış kaydedildi;

Bankacılık sektöründe ise ABD piyasalarından gelen negatif sinyallerle Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,4 düştü.

Öte yandan, Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,06 azalışla 1,154 seviyesinden işlem gördü.