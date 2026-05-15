Avrupa borsaları enflasyon baskısıyla güne satıcılı başladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin risk iştahını daraltmasıyla düşüşle başladı. STOXX 600 endeksi, açılışın ardından yüzde 0,8 oranında azalarak 611,27 puana gerilemiş durumda.

Bölgesel piyasalarda benzer bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 oranında değer kaybediyor. Mevcut piyasa dinamiklerinin sürmesi durumunda endeksler haftayı kayıpla kapatma eğilimi gösteriyor.

Avrupa borsaları Enerji arzı endişelerini fiyatlıyor

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışının yaklaşık beşte birini sağlayan Hürmüz boğazı rotasının kapalı kalması, enerji piyasalarında yukarı yönlü hareketliliği destekliyor. Trump, İran ile yürütülen süreçte sabrının tükendiğini ifade etmişti.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Tahran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği ve boğazın yeniden açılması konularında mutabık kaldığını bildirmişti. Kritik geçiş güzergahının kapalı durumda bulunmasıyla petrol fiyatları günün ilk işlemlerinde yüzde 1'in üzerinde değer kazanıyor.

LVMH ve Stellantis

Endekslerdeki genel satıcılı seyre karşın, şirket bazlı gelişmeler hisse performanslarında farklılaşmalara neden oluyor. Fransız lüks tüketim grubu LVMH hisseleri, şirketin Marc Jacobs markasını satma kararı almasının ardından yüzde 0,8 oranında düşüşle işlem görüyor. Markanın satış işleminin, WHP Global ve G-III Apparel Group ortaklığındaki bir girişime yapılacağı açıklandı. Diğer taraftan, otomotiv üreticisi Stellantis cephesinde hisseler açılışta yüzde 1 oranında değer kazanıyor.

Stellantis, Çinli ortağı Dongfeng ile yaklaşık 1 milyar euro (1 milyar 160 milyon dolar) tutarında bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Çin pazarında Peugeot ve Jeep markalı araçların üretimini hedefliyor. Öte yandan hafta boyunca açıklanan enflasyon verileri, İran ile yaşanan çatışma ortamının tüketici ve üretici fiyatlarındaki artışa etki ettiğini gösterdi. Enerji ithalatına yüksek oranda bağımlı olan Avrupa piyasaları, yıllık ve aylık bazda enflasyonist baskıların üretim maliyetlerini artırmasıyla küresel rakiplerine kıyasla daha zayıf bir toparlanma eğilimi sergiliyor.