Avrupa borsaları Fed kararı öncesi yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü, Fed faiz kararı öncesi İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 373,13 puana çıktı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 artarak 19.963,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 13.255,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek, 5.074,42 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,44 kayıpla 6.078,48 puandan kapattı.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,183 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA