Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kazanarak 612,83 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 24.355,41, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 yükselerek 49.664,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 10.269,43 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 8.056,38 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.08 itibarıyla yüzde 0,051 gerileyerek 1,178 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, ABD ve İran yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışının savaş öncesi seviyelerin oldukça altında seyretmesi nedeniyle oluşan enerji arz kaybı, fiyatların yüksek kalmasına yol açarken enflasyonist baskıları da artırıyor.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, şirketin ilk çeyrek sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle petrol arzında yaklaşık bir milyar varillik kayıp yaşandığını ve mevcut krizin tarihin en büyük enerji şoklarından biri olduğunu ifade etti.

Nasser, Hürmüz Boğazı'nda birkaç hafta daha gecikme yaşanması halinde piyasalardaki normalleşmenin 2027'ye sarkmasının "kaçınılmaz" olabileceğini kaydetti.