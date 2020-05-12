Avrupa borsaları güne karışık başladı

12 Mayıs 2020

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 340 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 5.951 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.815 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 4.478 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.689 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 17.457 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2340 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelere karşın salgının ekonomik etkilerini ortaya koyan makroekonomik veriler ve borç yükünün oluşturduğu tedirginliğin etkisiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ikinci dalga yaşanabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, dün Avrupa Birliği'nin böyle bir duruma karşı tüm üye ülkelerin hazırlıklı olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, COVID-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, gün içerisinde ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.