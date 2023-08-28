Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları güne yükselişle başlarken, yüzde 0,9'luk primle en yüksek artış Fransa borsasında görüldü.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 454,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 15.753 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.338 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 7.294 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.404 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 28.409 puanda bulunuyor.
Cuma gününü yüzde 0,13 azalışla 1,0796 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0820'de dengelendi.