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Avrupa borsaları günü artıda tamamladı

Avrupa borsaları Almanya hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü artıda tamamladı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,28 artışla 354,06 puana yükseldi. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 6.105,18 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 4.839,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselerek 18.888,16 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybederek 11.949,28 puan seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,45'lik düşüşle 1,125 seviyelerinde bulunuyor.

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