ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

Avrupa borsaları günü artıda tamamladı

Avrupa borsaları, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü artıda tamamladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Avrupa borsaları yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 yükselerek 371,21 puandan kapandı

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 artarak 5.081,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,55 değer kazanarak 20.031,86 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,64 yükselişle 12.733,45 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,09’luk artışla 6.285,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,52’lik düşüşle 1,131 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap