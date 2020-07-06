Avrupa borsaları günü artıda tamamladı
Avrupa borsaları, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı.
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 yükselerek 371,21 puandan kapandı
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 artarak 5.081,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,55 değer kazanarak 20.031,86 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,64 yükselişle 12.733,45 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,09’luk artışla 6.285,94 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,52’lik düşüşle 1,131 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA