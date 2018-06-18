Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin risklerin yükselmesiyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin risklerin yükselmesiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,83 azalarak 385,91 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 azalarak 5.450,48 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 azalarak 22.099,27 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,36 düşüşle 12.834,11 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03’lük düşüşle 7.631,33 seviyesinde kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:50 itibariyle yüzde 0,02’lik düşüşle 1,1606 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA