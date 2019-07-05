Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin artması nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 azalarak 390,11 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalarak 5.593,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 değer kaybederek 21.985,79 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 12,563,53 seviyesinde kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,66'lık gerilemeyle 7.553,14 seviyesinden tamamladı.
Euro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,58'lik düşüşle 1,1221 seviyelerinde işlem gördü.
Kaynak: AA