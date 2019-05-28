Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları, İtalya’nın borçları ve bu ülkenin büyüyen bütçe açığına yönelik endişelerin artması üzerine günü düşüşle kapattı.
Avrupa'da endeksler günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 azalarak günü 375,90 puandan kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 azalarak 5.313,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,50 düşerek 20.260,98 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 azalarak 7.268,95 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 azalarak 12.027,05 puandan kapandı.
Avrupa Komisyonu’nun gelecek hafta İtalya’nın borçlarını dizginleyememesi nedeniyle ülkeye 3,5 milyar avro ceza vermeyi düşündüğüne dair haberlerin etkisiyle İtalyan Unicredit, Intesa Sanpaolo ve Finecobank’ın hisselerinde düşüş görüldü.
Dün Fransa merkezli Renault’un, İtalya merkezli Fiat Chrysler Automobiles'ten (FCA) birleşme teklifi aldığını açıklamasının etkisi bugün de otomobil şirketlerinin hisselerinde pozitif etkisini devam ettirdi. Renault'un hisseleri dün yüzde 12,09 artışla 56,03 avroya, Fiat Chrysler hisseleriyse yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 12,37 avroya yükselmişti.
Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.38'de yüzde 0,24 düşüşle 1,1170 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA