Avrupa borsaları günü ekside kapattı
Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs salgınının büyüyeceği endişesiyle günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs salgınının büyüyeceği endişesiyle günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak 430,52 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 azalarak 6.069,35 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,58’lik düşüşle 7.409,13 seviyesinden tamamladı
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 24.867,01 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 13,744,21 seviyesinden kapandı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,02 değer kaybıyla 1,0836 seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: AA