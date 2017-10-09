Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç yükselişle kapattı
Avrupa borsaları İspanya’da artan siyasi gerilime rağmen yatırımcıların temkinli ve pozitif pozisyon almasıyla günü İngiltere FTSE-100 hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları İspanya’da artan siyasi gerilime rağmen yatırımcıların temkinli ve pozitif pozisyon almasıyla günü İngiltere FTSE-100 hariç yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kazanarak 390,21 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 22.476,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 5.365,83 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,16 artarak 12.976,40 puana yükseldi.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 7.507,89 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 19.21 itibarıyla yüzde 0,13’lük değer kaybıyla 1,1748 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA