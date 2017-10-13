Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İspanya merkezli siyasi gerilimin ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İspanya merkezli siyasi gerilimin ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artarak 391,42 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,07 artarak 12.991,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 22.413,54 puana yükseldi.
Öte yandan Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 7.535,44 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 5.351,74 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 20.03 itibarıyla yüzde 0,14’lik artışla 1,1847 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA