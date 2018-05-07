Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 yükselerek 389,51 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 5.531,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,86 yükselerek 24.544,26 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1 yükselerek 12.948,14 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 artarak 7.567,14 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.33 itibariyle yüzde 0,25’lik yükselişle 1,1928 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA