Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
Avrupa pay piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. Açılışta İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,05, Almanya'da DAX yüzde 0,80 geriledi.
Avrupa borsaları, cuma günü Wall Street'te başlayan aşağı hareketin etkisiyle haftaya yüzde 1'i aşan kayıplarla başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 azalışla 385,09 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 7.365,33 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,80 kayıpla 12.679,21 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 değer kaybıyla 5.310,43 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,32 azalışla 22.899,12 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,11 gerileme ile 10.097,70 puan oldu.
Öte yandan güne yüzde 0,33 kayıpla başlayan BIST 100 endeksi saat 11:25'te yüzde 0,47 düşüşle 117.560 puanda yer aldı.
Kaynak: AA