Avrupa borsaları haftaya karışık başladı
Avrupa borsaları haftaya karışık bir görünümle başladı. Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri sürse de Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artırımına ilişkin işaretler piyasalarda yön arayışına neden oldu. Stoxx Europe 600 sınırlı düşüş kaydederken, DAX ve CAC 40 geriledi, IBEX 35 ise hafif yükseldi. Analistler, bu hafta açıklanacak imalat PMI verilerinin küresel piyasaların seyrinde belirleyici olacağını belirtiyor.
Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 575,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.713 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 23.680 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.095 puandan işlem görüyor.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 43.136 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 artışla 16.400 puan seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.
Analistler, Avro Bölgesi başta olmak üzere dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin haber akışının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.