Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 düşerek 574,83 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 düşerek 8.157,29 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybıyla 43.202,4 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 azalarak 24.118,89 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,04 artışla 9.760,06 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.05 itibarıyla yüzde 0,29 düşüşle 1,157 seviyelerinden işlem gördü.

Bölge piyasalarında bugün yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faiz kararı yer aldı. ECB, üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktığı kaydedildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından düzenlenen basın toplantısında, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini belirterek, "Yaz aylarında AB ile ABD arasında ticaret anlaşmasına varılması, Orta Doğu'da yakın zamanda duyurulan ateşkes ve bugün ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinde ilerleme olduğu açıklaması ekonomik büyümeye yönelik bazı olumsuz riskleri hafifletti." ifadelerini kullandı.

Lagarde, "Ancak hala istikrarsız küresel ticaret ortamı tedarik zincirlerini bozabilir, ihracatı daha da zayıflatabilir ve tüketim ile yatırımları olumsuz etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilanço sezonu sürerken, Alman otomobil üreticisi Volkswagen bugün açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, bu dönemde 1,3 milyar avro zarar etti. Volkswagen, ABD'nin gümrük tarifelerinin şirkete getireceği ilave yükün bu yıl 5 milyar avroyu bulacağını açıkladı.

İngiliz enerji şirketi Shell'in karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 azalmasına rağmen 5,4 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Shell hisseleri günü yüzde 0,5 düşüşle kapattı.