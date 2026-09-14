Avrupa borsaları İngiltere hariç geriledi

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 azalarak 635,99 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,68 azalışla 51.628,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 8.117,78 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 25.440,81 puandan kapattı.

Buna karşılık, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 yükselerek 10.697,57 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,40 azalışla 1,155 seviyesine geriledi.

Piyasalarda "petrol ve yapay zeka" baskısı

Analistler, Avrupa pay piyasalarının jeopolitik riskler, para politikası belirsizlikleri ve yapay zeka endişelerinden oluşan bir "belirsizlik kokteyli" içinde sıkıştığını belirterek, "Petrol fiyatlarındaki her yükseliş, enflasyonun körükleneceği ve merkez bankalarının adım atmak zorunda kalacağı endişesini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da gerilim petrol fiyatlarını tırmandırdı

Hafta sonu Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Basra Körfezi'ndeki yeni saldırıların ardından petrol fiyatları pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bloke etmesi ve Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'na yönelik tehditlerinin ardından, Suudi Arabistan insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kritik öneme sahip Doğu-Batı boru hattını tedbir amaçlı kapattı.

Yaşanan arz endişeleriyle Brent petrolünün kasım vadeli varil fiyatı 107,59 dolara kadar tırmandı.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 kritik sınırını aşması da piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Yapay zeka şirketlerinin "güvenlik uyarısı" teknoloji hisselerini vurdu

Yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinin kendi teknolojilerine yönelik şüpheci açıklamaları, teknoloji ve çip hisselerinde sert satışları beraberinde getirdi.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ve Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei, hafta sonu yaptıkları açıklamalarda, güvenlik risklerini azaltmak için yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesine sınır getirilmesi çağrısında bulundu. OpenAI'ın halka arzı güvenlik gerekçesiyle ertelenirken, Amodei, yapay zeka sistemlerinin 6 ila 12 ay içinde tüm interneti ele geçirerek yüz milyarlarca dolarlık zarara yol açabileceği uyarısını yaptı.

Bu tartışmaların ardından DAX endeksinde işlem gören Infineon hisseleri yüzde 7,7 değer kaybetti. Aixtron, Suss Microtec ve Siltronic gibi şirketlerin hisselerinde yüzde 8 ila 12 arasında düşüş yaşandı.

Yapay zeka veri merkezlerinin enerji ağını sekteye uğratabileceği endişesiyle Siemens Energy hisseleri yüzde 8'in, RWE hisseleri ise yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Pozitif ayrışanlar

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'de yabani ot ilacı "Roundup" ile ilgili görülecek dava öncesinde günü yüzde 2,4 artışla tamamlayarak DAX endeksinde günün en çok kazandıran ikinci hissesi oldu.

Yapay zeka endişelerinin aksine, bu teknolojinin iş modellerine zarar vermeyeceği algısıyla yazılım şirketleri günü yükselişle kapattı. Alman SAP hisseleri yüzde 5,1 değer kazanarak DAX endeksine öncülük etti.