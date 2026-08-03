Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 yükselerek 652,09 puana çıktı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 8.613,82 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,45 yükselerek 26.001,31 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 52.871,72 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 10.857,7 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,182 düşüşle 1,151 seviyesinden işlem gördü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağı ve anlaşma olabileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla jeopolitik gerilim nispeten azalırken, bu durum Avrupa piyasalarına pozitif yansıdı.
Veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi.
İngiltere'de imalat PMI temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu. İmalat PMI haziranda 52,5 puan olmuştu.