Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif
Avrupa borsalarında İspanya hariç alıcılı bir seyir izleniyor.
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde İspanya hariç pozitif seyrediyor.
Avrupa borsaları küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaparken, İspanya'da pazar günü gerçekleşmesi beklenen Katalonya bölgesindeki referandumun etkisiyle IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 386,57 puanla yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 7.342,66 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 artışla 12.729,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.290,22 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,12 değer kazancıyla 22.602,55 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.299,40 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün Euro Bölgesi enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
Kaynak: AA