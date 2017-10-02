ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Finans
  • Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü İspanya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artarak 390,13 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 artarak 7.438,84 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 12.902,65 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,39 yükselerek 5.350,44 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 artışla 22.811,19 puana ulaştı.

İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,21 değer kaybederek 10.255,70 seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ)19.17 itibarıyla yüzde 0,58’lik düşüşle 1,1743 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.